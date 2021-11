Miks Celmiņš ieņem partijas "Kustība "Par!"" izpilddirektora amatu

Celmiņš būs "Par!" piektais izpilddirektors. No 2017. līdz 2018.gadam "Par!" izpilddirektors bija pašreizējais Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (PP), no 2018. līdz 2019.gadam - Saeimas deputāte Vita Anda Tērauda (AP), no 2019.gada februāra līdz 2021.gada martam - Māra Laizāne, savukārt no 2021.gada marta līdz novembrim - Šteins.