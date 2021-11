Video ⟩ Grafikas burvība. Transformācijas process un krāsu prieks

Vispirms top zīmējums, kas ir jāpārnes uz klišejas. Klišeja, tas ir starptautisks vārds, kurš apzīmē iespiedformu. Grafika vienmēr pārsteidz ar to, ka ir spoguļattēls. Bijuši gadījumi darbnīcā, kad aizmirstas pabrīdināt, un it kā jau liekas, ja tā kompozīcija būs tā un pēc tam apgriezīsies otrādi, tad nekas. Vienreiz viens vīrietis bija ļoti satriekts par to, ka ir otrādi, bet netika brīdināts. Kādreiz bērniem tas it kā nav svarīgi, bet citreiz ir ļoti svarīgi, lai attēls pēc tam ir tāds pats kā uzzīmēts. Ir dažādi interesanti paņēmieni, kā attēlu dabūt spogulī uz klišejas, lai to varētu izgriezt ar nazi vai kādu citu speciālu grebšanas instrumentu. Tas ir treniņš rokām - ja gribas ļoti precīzas, taisnas līnijas, jābūt stiprai rokai. Tad tālāk, kad ir izgriezts, ir jādodas pie krāsu galda, jājauc toņi un jāsāk drukāt. Tad arī notiek tie lielākie brīnumi, jo vienmēr, lai cik tu vari paredzēt, kāds tas zīmējums ir, un jau saprast, kas tur galā sanāks, tomēr ir pārsteiguma moments. Grafikā ir šis brīnišķīgais brīdis, kad tu cel augšā to papīru, un tad ir kādas nu kuram tās emocijas. Pārsvarā prieks. Tādas bēdīgas sejas neesam redzējuši.