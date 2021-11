Jaunas detaļas atklāj vairāk par iespaidīgo avāriju Melnsila un Kalnciema ielas krustojumā

Negadījumā vismazāk cietušais vīrietis vārdā Artēmijs TV3 raidījumam Degpunktā pastāstīja, kā viss izskatījies no viņa skatpunkta. Viņš savā Volkswagen Golf braucis no Vanšu tilta puses, kad viņa automobilim uztriekts Chevrolet busiņš.

Tas savukārt bija saņēmis spēju triecienu no Volkswagen Touareg, kurš krustojumu no Ernestīnes ielas puses bez bremzēšanas šķērsojis ar 100 - 120 kilometriem stundā brīdī, kad tam sen jau bija ieslēgta luksofora sarkanā gaisma. To, ka ātrums bija milzīgs, apliecināja arī vairāki liecinieki.