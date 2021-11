Lāčplēša dienā LTV demonstrēs filmu "Dvēseļu putenis"

Rītu plkst. 9.00 LTV1 iesāks dievkalpojuma tiešraide no Doma baznīcas. Tajā svētrunu teiks Nacionālo bruņoto spēku virskapelāne Estere Pumpura. Latvijas armijas karavīrus un sabiedroto valstu bruņoto spēku karavīrus uzrunās Latvijas Republikas Aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Tāpat arī tiks rādītas divas režisora Askolda Saulīša dokumentālās filmas. Viena no tām plkst. 10.05 “Astoņas zvaigznes” (2017), atklājot faktus par latviešu nācijas pašapzināšanās procesa spilgtāko un traģiskāko parādību – latviešu strēlniekiem. Savukārt plkst. 11.55 tiks demonstrēta filma “Mans zelts” (2020), kurā, meistarīgi izmantojot animāciju, unikālus arhīvu kadrus un fotogrāfijas, kā arī laikabiedru stāstīto, atklāsies emocionāls vēstījums par latviešu karotspēju, kas caurvijusi citu varu vadītos konfliktus Latvijas vēsturē, palīdzējusi uzvarēt Latvijas Neatkarības karā un starpkaru periodā izveidot spēcīgu Latvijas armiju, devusi pārliecību nostāties uz barikādēm un atjaunot bruņotos spēkus 90. gados.

«Astoņas zvaigznes» FOTO: kadrs no filmas

Plkst. 20.50 tiks rādīta viena no pirmajām padomju laikos uzņemtajām filmām, kurā godīgi tiek runāts par latviešu tautas sarežģīto vēsturi – “Strēlnieku zvaigznājs” (1982), rež. J. Podnieks. Filmas uzņemšanas laikā – 80. gadu sākumā – dzīvi bija ap 300, vecumā no 80 līdz 100 gadiem. Šodien vairs nav neviena no viņiem. Filma apkopo unikālu vēsturisku materiālu, kam līdzīga nav bijis un nu jau arī nebūs.