LKA uzsāk starptautisku projektu kultūras un mākslas pieejamības jomā

Projekta ietvaros no 19. līdz 23. oktobrim Kauņas dažādu tautu kultūras centrā (Lietuvā) jau norisinājās pirmā no četrām meistarklasēm, kuras laikā 25 dalībnieki no 5 partnervalstīm apguva audio deskripciju veidošanu 2D un 3D vizuālās mākslas darbiem, kā arī mākslas izstāžu pielāgošanu cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem. Latviju šajā meistarklasē pārstāvēja LKA docente un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) laikmetīgās mākslas kolekcijas glabātāja Astrīda Rogule, LKA Radošās darbības centra mākslinieciskās jaunrades projektu vadītājas asistente Laura Ozoliņa, kā arī LKA sadarbības institūciju pārstāvji – mākslas pētniece un Ruckas mākslas rezidenču centra izstāžu kuratore Agnese Zviedre un LNMM un Mākslas muzeja Rīgas birža izglītības programmu kuratores Anna Pūtele un Lilita Pudule.