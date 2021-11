"Avota laiks" ir klāt

Autors izvēlējies vienkāršu, dokumentālai prozai tuvu rakstības stilu, apzināti vairoties no perfekta izteiksmes veida. Taču emocionāli, iespējams, šis ir viens no personiskākajiem un spēcīgākajiem prozaiķa darbiem.

Aivars Kļavis bija žurnāla "Avots" radītājs un galvenais redaktors. Viņš stāsta par to, kādiem komunistiskās partijas birokrātijas gaņģiem nācās izlauzties cauri, lai "Avots" vispār iznāktu; par nemitīgo stīvēšanos ar cenzūru un to, kā žurnāls nepārtraukti balansēja uz "būt vai nebūt" asmens. "Avota laiks" caur autora personīgo izjūtu prizmu atklāj ne tikai žurnāla tapšanas peripetijas, bet rāda visu "bildi" kopumā – laiku, kad tapa "Avots" – ideoloģiju, kādā nācās dzīvot, sadzīvi, no kuras neizbēgt, tirgus ekonomiku, par kuru, iespējams, bija maz izpratnes arī pie valdības stūres esošajiem politiķiem…