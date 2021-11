Kā Anna Boleina karaļnama intrigu dēļ zaudēja galvu

Gadu gaitā vēsturniekiem bijušas dažādas versijas par to, kāpēc Annu Boleinu piemeklēja viņas traģiskais liktenis. Vai viņa bija iemīlējusies sieviete, no kuras gribēja atbrīvoties ietekmīgais vīrs? Vai viņa tika sodīta par to, ka nebija spējusi dot vīriešu kārtas troņmantnieku Tjudoru dinastijai? Vai viņa krita par upuri intrigām un aristokrātu cīņai par ietekmi?