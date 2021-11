Par vairāk nekā pusmiljonu eiro atjaunos Jaunmoku pils jumtu

Šogad Jaunmoku pilij aprit 120 gadi. Šakina atzīst, ka 120 gadu laikā daudzkārt ir mainījušies gan pils īpašnieki, gan tās izmantošanas mērķi un dažādu periodisku remontdarbu dēļ ir zudis arī pils jumta vēsturiskais izskats. Pašlaik pili apsaimnieko "Jaunmoku pils", kas ir AS "Latvijas valsts meži" meitas uzņēmums.

Projektā iekļauta jumta un pils torņa jumta izbūvju rekonstrukcija un jauna jumta seguma izveidošana no jauniem māla dakstiņiem sarkanā un melnā krāsā, rekonstruējot oriģinālo jumta seguma klājuma ornamentu.

Būvdarbus iepirkuma konkursa rezultātā veiks SIA "ReRe Meistari" - atklātā iepirkuma konkursā no trim pretendentiem tika izvēlēts piedāvajums ar zemāko cenu, kas bija 470 767 eiro bez PVN .

Kara gados pili izmantoja krievu un vācu armija, pēckara gados tajā tika ierīkots padomju kantoris, tautas nams, veikals un dzīvokļi. Daudzi iekāroja greznās pils telpas, bet neviens neveica remontdarbus, līdz 1974.gadā daļēji jau sabrukušo pili savā pārziņā pārņēma LPSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrija, kad arī sākās apjomīgākie pils remontdarbi. To laikā vēsturiskais, no divu krāsu dakstiņiem veidotais, ornaments jumta slīpnēs netika atjaunots. Tāpat līdz mūsdienām zudušas vairākas izbūves jumta plaknē, kā to sākotnēji bija projektējis arhitekts Bokslafs.