Grūtniecība, imunitāte pandēmijas laikā un vakcinēšanās

Imunitāti nelabvēlīgi ietekmē emocionāla pārslodze vai stress, fiziska pārslodze, slikts miegs, nesabalansēts un nepareizs uzturs, organisma alerģiskas reakcijas un hroniski aizcietējumi. Tādēļ grūtniecības laikā ieteicamas aktīvi kustēties, dodot priekšroku kustībām svaigā gaisā nevis telpās. Ieteicams regulāri vēdināt telpas, kurās uzturaties, kā arī neapmeklēt vietas, kur pulcējas daudz cilvēki. Ja iespējams, izvairīties no veikala apmeklējumiem vai izvēlēties to darīt klusākā dienas laikā, kad citu apmeklētāju mazāk.

Pilnvērtīgs un sabalansēts uzturs grūtniecei nozīmē, ka ēdienreizēs tiek iekļautas visas produktu grupas - graudaugi, dārzeņi un augļi, piena produkti, olbaltumvielas, eļļas, ogļhidrāti. Ieteicams ievērot sezonalitāti un pēc iespējas izvēlēties vietējos produktus, īpaši Latvijā audzētus dārzeņus un augļus. Vēlamie produkti jālieto atbilstošā daudzumā, kas ir katram cilvēkam ir individuāli - atkarībā no ķermeņa masas, fiziskajām aktivitātēm, iespējamām vielmaiņas problēmām.

Vīrusu un infekcijas sezonu laikā daudz biežāk nekā parasti ieteicams mazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni, ja tas nav pieejams - lietot speciālu antibakteriālu šķīdumu. Par roku tīrību jāatceras pirms un pēc ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc nošķaudīšanās, klepus, pēc saskares ar deguna sekrētu, atgriežoties mājās no publiskām vietām, pēc saskares ar virsmām publiskās vietās, kā arī pēc kontakta ar citiem cilvēkiem. Vēlams izvairies no kontakta ar cilvēkiem, kuri ir saaukstējušies, kuriem it klepus, iesnas. Mēģiniet neaizskart seju, acis, muti un degunu ar rokām.