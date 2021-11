Video ⟩ Grafikā līnija var visu

Domāju, ka nē, jo es nekad necenšos uzspiest savu domu bērnam. Es galvenokārt cenšos palīdzēt viņam darbu realizēt labā tehniskajā izpildījumā un humānā veidā. Neviens bērns man nav pat centies rādīt kādu riebeklību. Varbūt tāpēc, ka pie mums nāk ļoti gaiši bērni. Arī visur citur vienmēr ir bijuši ļoti interesanti darbi. Nē, drīzāk viņi mani iedvesmo. Nekādu Ameriku es nevaru atklāt. Viss notiek tā, kā mums jau gadsimtiem ir noticis. Tur jau tas skaistums, ka visa tradicionālā, klasiskā mākslas izglītība mūsu skolā turpinās tieši tāda, kāda tā bija kopš pirmsākumiem – sākam ar vienkāršākām lietām un pamazām ejam uz sarežģītām. Nevis uzreiz kopējam Pikaso. Pikaso arī bērnībā sāka klasiski mācīties. To pašu kubu, to pašu cilindru, tos pašus ģipšus. Visu klasiku izgāja cauri, pēc tam varēja brīvi miksēt, kā to prasīja enerģija. Normāls ceļš. Iedvesmojies no dabas, un tu atradīsi sevi. Ja rakāsies tikai sevī, kamēr tevī vēl nekā nav, nekā arī nebūs. Ļaujies – ļaujies dabai, ļaujies sajūtām, atradīsi sevi. Un šī skola to dod. Darbs ar bērniem, no vienas puses, ir, protams, ļoti grūts, jo ir jāiedziļinās katra bērna vēlmēs un jārod veids, kādā bērnu pilnveidot. Šis darbs arī iztukšo enerģijas rezerves, kuras pēc tam cenšamies atjaunot ar radošo darbu darbnīcā. Tā rodas simbioze. Vispirms tiek uzsūktas jaunas idejas, tās atdotas audzēkņiem, bet pēc tam tu radi kaut ko citu – savu darbu, kurā pat nevar atšķirt, ko Tu esi pats iztēlojies un kas ir aizgūts. Jā, tā ir interference, simbioze. Turklāt audzēkņi it kā panāk pretējo paredzamajam – man rodas iedvesma meklēt to veidu, kā ar viņiem darbu veikt citādāk, vēl radošāk.