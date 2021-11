Konceptuāli atbalstīts liegums parlamentāriešiem bez sertifikāta strādāt klātienē

Jau ziņots, ka likumprojektā paredzēts noteikt, ka no 15.novembra Saeimas un tās komisiju klātienes sēdēs Saeimas deputāts ir tiesīgs piedalīties trīs gadījumos.

No deputāta, kuri neatbildīs kādam no šiem nosacījumiem, tiks ieturēti 20% no mēnešalgas par katru Saeimas klātienes sēdi, kurā viņš nav piedalījies. Mēnešalgas ieturējumu kopsumma vienā kalendāra mēnesī nedrīkstēs sasniegt summu, kuras ieturēšanas rezultātā deputāts saņemtu mazāk par valstī noteikto minimālo mēnešalgu.