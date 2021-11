Tallinas festivālā "Melnās naktis" demonstrēs arī jaunākās Latvijas filmas

Matīsa norādīja, ka pasaules pirmizrādi Tallinā svinēs arī spēlfilma "Nemierīgie prāti", ko režisējuši brāļi Raitis un Lauris Ābeles. Filma iekļauta debiju konkursā "First Feature Competition", kam atlasītas "daudzsološu jaunu talantu pirmās filmas, kas demonstrē jauneklīgu dzīvessparu, idejiskus meklējumus un negaidītus skatpunktus".

Tallinas festivāla industrijas pasākumu sadaļa "Industry@Tallinn & Baltic Event" sāksies 19. novembrī, šogad svinot 20 gadu jubileju. Pēc Matīsas paustā, tas ir reģiona lielākais filmu un projektu "tirgus", kurā regulāri tiekas apmēram 30 000 kinoindustrijas profesionāļu no visas pasaules un daudzas filmas uzsāk starptautisku karjeru vēl pirms pirmizrādes.

Šādā "gandrīz gatavu" filmu konkurencē šogad astoņu projektu izlasē "Baltic Event Works in Progress" iekļuvušas trīs topošās filmas no Latvijas - režisores Elzas Gaujas debijas spēlfilma "Mamma vēl smaida", režisores Lindas Oltes debija "Māsas" un režisores Ināras Kolmanes spēlfilma "Mātes piens".

Savukārt bērnu un jauniešu filmu sadaļā "Just Film Works in Progress" iekļauts "skolas piedzīvojumu stāsts ar skeita un fantāzijas elementiem" - Lotes Eglītes scenārijs "Bum!", kura filmēšanai gatavojas režisores Marta Selecka un Andra Doršs. Savukārt kopražojuma projektu izlasē "BE Co-Production Market 2021 Selection" iekļauta piecu režisoru kopīgā iecere "Histērijas", kuras producente ir Aija Bērziņa, bet režisores - Ieva Norvele, Adriana Roze, Liene Linde, Alise Zariņa, Marta Elīna Martinsone.