"Latvian Voices" laiž klajā jaunu videoklipu Imanta Kalniņa "Buramdziesmiņai"

Lai gan dziesmas interpretācija un tās vēstījums katram no klausītājiem var izklausīties atšķirīgs, "Latvian Voices" to redz kā ne tikai atzīšanos uzticībā un draudzībā, bet arī kā maģisku un reizēm neaizsniedzamu apjautu. Tā vienlaikus spēj aptvert gan pasaules realitāti, gan tās nerealitāti. Akmens augs mūžīgi, taču gliemeži nekad neskries … “Kas to būtu domājis, ka pienāks reiz diena, kad apskāviens kļūst dārgs un gandrīz neiespējams. Paldies Imantam Kalniņam un Imantam Ziedonim par gara darbu, kurš viennozīmīgi paliks aktuāls cauri laikiem, lai arī kādi tie nāks un ies. Mēs nevaram viens otram piederēt, bet draudzīgi kopā saderēt gan. Tieši tik vienkārši.” tā grupas līdere un dziesmas aranžijas autore Laura Jēkabsone.