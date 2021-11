Oktobrī Rīgas ostā pieaugums lejamkravu un ģenerālkravu segmentos

Desmit mēnešos Rīgas ostā pārkrauts 17,26 miljonu t kravu, no tām gandrīz trešdaļa veido dažādas mežsaimniecības kravas, kas no Rīgas pa jūras ceļiem sūtītas uz 22 pasaules valstīm, visbiežāk Lielbritāniju, Zviedriju un Nīderlandi. Sevi veiksmīgi attaisnojis arī gada sākumā uzsāktais tiešais jūras pārvadājumu maršruts uz Ameriku, kas nodrošina Latvijā ražotu kokmateriālu produkciju eksportu no Rīgas ostas uz ASV.