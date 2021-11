Decembrī iznāks jauns literatūras žurnāls "Strāva"

Ivars Šteinbergs par žurnālu: "Kāpēc “Strāva”? Kāpēc tagad? Atbildēt, no vienas puses, ir pavisam vienkārši: tāpēc, ka mūs kas urda, mūsu smadzenes niez. Mūs interesē, kas līdz šim nav tulkots, publicēts, uzrakstīts, kas līdz šim ir apspiests, netaisnīgi neievērots. Tas sit pa nagiem kā strāva no elektriskā gana un dara zināmu – ir kāda robeža, aiz kuras ir vēl. No otras puses, atbildēt ir grūtāk, jo “strāva” ir uzlādēta ar nozīmēm, kas var būt arī pretrunīgas. Piemēram, tā nav tieša atsauce uz labi zināmo 19. gadsimta beigu latviešu inteliģences kustību, kaut mēs no šīs konotācijas arī nekautrējamies. Mēs vēlamies paradoksus iepazīt un radīt platformu, kurā cieņpilni diskutēt par mūsu šī brīža eksperimentiem, apzinoties, ka nekas nerodas tukšā vietā, bet gan izriet no tradīcijas kontinuuma.