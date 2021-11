Lai Latvija cīnītos par "Oskara" balvu, aicina finansiāli atbalstīt filmu "Bedre"

Latvija jau četrpadsmito reizi izvirzījusi filmu, kas pretendēs uz nomināciju ASV Kinoakadēmijas balvai "Oskars" kategorijā "Labākā ārzemju filma / Best International Feature Film". Ilgajā ceļā pretī ASV Kinoakadēmijas balvai pelnīti devusies režisores Daces Pūces spēlfilma "Bedre", bet, lai filma tiktu pamanīta sīvajā konkurencē, ir nepieciešami vismaz 70 000 eiro. Filmas radošā komanda aicina skatītājus un latviešus visā pasaulē atbalstīt filmu, ziedojot vietnē "Go Fund Me".