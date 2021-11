16. novembrī notiks LTRK konference “Latvija 2070”

Konference “Latvija 2070”, kas tiek organizēta sadarbībā ar SIA “Tele2“ un ziņu portālu TVNET, notiks no plkst. 10.00 līdz 12.30 tiešsaistē. Tās gaitai varēs sekot ziņu portālā TVNET.

“Latvijai ir jābūt starp tām valstīm, kuras spēj ilgtermiņā prognozēt savu nākotni un savlaicīgi pieņemt tālredzīgus lēmumus. Konferences “Latvija 2070“ galvenais mērķis ir raidīt signālu gan politiķiem, gan sabiedrībai kopumā par to, ka valstij ir nepieciešama attīstības stratēģija, kas palīdzētu fokusēties kādā konkrētā virzienā. Tās neesamība negatīvi ietekmē ne tikai uzņēmējdarbību, bet arī katru mūsu valsts iedzīvotāju. Tā kā viena no Latvijas lielākajām problēmām ir birokrātija vai aizliegšanas kultūra, konferences devīze būs “Aizliegt aizliegt!“, jo ir skaidrs, ka lielākais mūsu drauds varam būt tikai mēs paši,“ atzīst viens no konferences iniciatoriem, A. Rostovskis.