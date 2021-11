Ojāra Vācieša literāro prēmiju dzejā saņem Ivars Šteinbergs

Iepriekšējā gada laureāts un viens no žūrijas locekļiem Jānis Hvoinskis atzīst, ka iesniegtos darbus lasījis vairākkārt: "Katru no 16 iesniegtajiem krājumiem lasīju divas reizes. Pārsteidzoši bija tas, kā mainījās domas par krājumiem, lasot tos otro reizi. Daži, kuri iesākumā likās interesanti, otrajā reizē neraisīja interesi, toties citi, otrreiz lasot, it kā atklājās jaunā veidā. Galvenais vērtēšanā bija nodalīt krājuma dzeju no autora personības, par pārsteigumu pašam, tas izdevās samērā viegli. Vēl bija jāspēj vērtēt viss krājums pilnībā, ne tikai atsevišķi labi dzejoļi. Vērtēju arī krājuma kompozīciju, vai tas veidoja kopuma noskaņu un kompozīciju, nevis tikai atsevišķus, kopā saliktus dzejoļus."