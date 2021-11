Pārtrauks Covid-19 slimnieku vešanu uz TOC un neizvērsīs papildu gultas Rīgas 1. un 2.slimnīcā

Arī kopējais slimnieku skaits, kuri ārstējas no Covid-19, slimnīcās ir samazinājies līdz 1296, līdz ar to šobrīd ir iespējams pārskatīt gultu izvēršanas plānu Rīgas slimnīcās, pārvirzot resursus specializētajās slimnīcās - TOS un Rīgas 2.slimnīcā - to pamatprofila jeb traumatoloģijas jomas pacientu ārstēšanai.