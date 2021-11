ANO klimata konferences vienošanās vēršas pret fosilo kurināmo

Lai gan vienošanās jau izpelnījusies atzinību, ka tā esot saglabājusi mērķi ierobežot globālo sasilšanu ar 1,5 grādiem pēc Celsija, daudzas no gandrīz 200 valstu delegācijām neslēpj, ka bija cerējušas uz ko vairāk.

Pēdējā brīdī Indija, kuru atbalstīja Ķīna un citas no oglēm atkarīgās valstis, noraidīja klauzulu, kas pieprasīja "izskaust" (phase out) ogļu izmantošanu elektroenerģijas ražošanā. Pēc Indijas, Ķīnas, ASV un Eiropas Savienības (ES) konsultācijām termins "izskaust" tika steigā aizstāts ar "krasi ierobežot" (phase down).