Kurām horoskopa zīmēm šonedēļ veiksies visvairāk?

Šonedēļ mēness aptumsums, kas astronomiski vienmēr sakrīt ar pilnmēnesi. Šis mūsu zemes pavadonis mēdz ietekmēt Vēža dvēseles stāvokli. Jāsargās no sakāpinātām emocijām un to iespaidā nevajag pieņemt lēmumus – it īpaši profesionālajās lietās. Godprātīgi paveic darbu un neiesaisties attiecību skaidrošanā. Taču ir burvīgs laiks, lai parūpētos par saviem mīļajiem, dāvātu sirds siltumu un pretī saņemtu to pašu. Ģimene ir pirmajā vietā, un savējo atbalsts nenovērtējams. Valsts svētkos pacilājošs noskaņojums un sirsnīga komunikācija ar tuviniekiem.