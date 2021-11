Video ⟩ Rīgas dome atsakās no miljoniem vērta nama Vecrīgā; telpas nomās no krievu miljonāriem

Tagad pārvākšanās galvenais iemesls ir atrasts pagrabā. Korozija nav saaudzējusi metāla pārsegumu sijas, dažas no tām esot pirms avārijas stāvoklī, tāpēc tagad kapitālais remonts jātaisa no apakšas. To nevarot izdarīt, neizvācoties no ēkas.»