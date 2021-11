Auto pēc sadursmes apgāžas uz jumta

Apgāztā “Mitsubishi” vadītājs, kas pats negadījumā necieta, savu vainu notikušajā nenoliedz. Viņš no mazākas nozīmes ceļa, proti, Druvienas ielas, centās šķērsot Mežciema ielu, taču laikus nepamanīja “Volkswagenu”.

“Mitsubishi” vadītājs TV3 raidījumam “Degpunktā” sacīja, ka saule viņam spīdēja tieši acīs, tāpēc otru mašīnu, kas brauca viņa spēkratam no labās puses, nepamanīja. Lai gan ceļazīmi, ka jādod ceļš otram spēkratam, viņš redzēja. “Parasti ap plkst. 3.10, ja nemaldos, tik lielas kustības nav. Paskatījos, ka neviena nav, nepiebremzēju,” sacīja “Mitsubishi” vadītājs, kurš mašīnā atradies viens un bijis piesprādzējies.

“Mitsubushi”, gāžoties uz jumta, aizķēra arī garām braucošu “Opel”. Šajā ceļa satiksmes negadījumā cietušo nav, bet dzelži, it īpaši sarkanais spēkrats, cieta pamatīgi. Nepilnas stundas laikā avārijas sekas atbildīgie dienesti likvidēja, vienīgais no auto, kas varēja turpināt kustību saviem spēkiem, bija “Opel”. Pārējie spēkrati aizvesti prom no notikuma vietas ar evakuatora palīdzību.