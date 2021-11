Noraida priekšlikumu amatpersonu algas palielināt tikai pie nabadzības samazināšanas

Opozīcijas deputātes valsts budžetu pavadošajā likumprojektā rosināja noteikt, ka amatpersonu atalgojuma palielinājums pieļaujams tikai vadoties no Latvijas vērtējuma pēc ekonomikas izaugsmes un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaita samazinājuma saskaņā ar pirktspējas standartu uzlabošanos.

Švecova uzsvēra, ka PVN netiek samazināts pārtikai un siltuma tarifiem, taču tā vietā no 2023.gada tiek paaugstināts valsts augstāko amatpersonu atalgojums. Politiķe pieļāva, ka tādā veidā tiek uzpirkti valsts aparātā strādājošie uz nākamajām vēlēšanām.

Deputāts Valērijs Agešins (S) pauda, ka ir grūti saprast līdzsvaru starp pielikumiem valsts augstākajām amatpersonām no 2023.gada un to, par cik lielu summu pieaugs atalgojums mediķiem, izglītības un sociālajiem darbiniekiem.

Politiķis kritiski novērtēja to, ka pēc nedaudz vairāk kā gada paredzēts, ka Valsts prezidenta alga palielināsies no vairāk nekā 5000 eiro līdz vairāk nekā 7000 eiro un ministriem no 5000 eiro līdz ap 6700 eiro, kā arī 2023.gadā gaidāms atalgojums pieaugums valsts ierēdņiem un pašvaldības darbiniekiem.