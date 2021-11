Video ⟩ Lancmanis: Mana aizraušanās ar heraldiku ir vēlme ieinteresēt par to Latvijas iedzīvotājus

Ģerbonis ir pati spēcīgākā vienojošā zīme, kas cilvēkam palīdz apzināties sevi kā daļu no kaut kā lielāka. Savulaik proletāriskā kultūra uzskatīja, ka cilvēks ir kaut līdzīgs gaisā izkaisītam mazmazītiņam objektam. Šobrīd mums ir jāapzinās, ka tauta tikai tā veidojas – no mazumiņiem, kas savā starpā spēj būt vienoti. Tautu veido saliedētas ģimenes. Ja šāda apziņa ir, tad tas liek katrai ģimenei un dzimtai censties būt labai, sasniegt kaut ko dzīvē un ar savu darbu veidot kopā to, kas ir tauta un valsts. Domāju, ka meklēt vienojošo, kas ģimenes un dzimtas veido par saliedētu tautu un valsti, tieši tagad, šajā tik grūtajā periodā pēc neatkarības atgūšanas, ir īpaši svarīgi. Jo vairāk cilvēkos būs izpratne par to un vēlme apzināti veidot pilsonisku sabiedrību, jo ātrāk atgūsim nokavēto. Turklāt šobrīd ir visas iespējas to darīt – mēs kā valsts Latvija esam daļa no Eiropas un no plašās pasaules, arī mēs beidzot drīkstam pārņemt tās tradīcijas. Turklāt ne tikai drīkstam, bet mums tas jādara.