Aptauja: 50% iedzīvotāju uzskata, ka dzīve Latvijā 2070.gadā nebūs labāka kā pašreiz

Visoptimistiskāk par nākotni noskaņoti iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 34 gadiem - starp viņiem 41% minēja, ka 2070.gadā dzīvosim labāk nekā tagad, bet 28% šīs vecuma grupas respondentu uzskata, ka sliktāk.

To, ka 2070.gadā dzīvosim labāk nekā patlaban, uzskata 36% aptaujāto, kuriem ir augstākā izglītība, bet 24% no viņiem domā, ka sliktāk. Tajā pašā laikā par sliktāku dzīvi pēc 50 gadiem ir pārliecināti 37% respondentu ar vidējo vai pamata izglītību. Savukārt 26% no viņiem min, ka Latvijā dzīvosim labāk nekā pašreiz.