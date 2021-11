Suņu kopšanas speciālisti rūpējas par suņa kažoku, nagiem, ausīm un sniedz saimniekiem padomus par tā labāku aprūpi, kā arī, ja pamana novirzes no veselības normām, ziņo par nepieciešamību apmeklēt veterinārārstu. Suņu kopšanas speciālisti arī sapoš četrkājaino draugu izstādēm.

būtiski kaut vienu reizi apmeklēt profesionālu dzīvnieku kopšanas speciālistu, lai iegūtu nepieciešamo informāciju par kažoka, ausu un nagu kopšanu. Un tad saimnieks var izlemt, vai to turpināt, vai spēs pats tikt galā.

Apmatojuma noņemšanas procedūras laikā grūmeris ar īpašu ķemmi no kažoka izķemmē atmirušās ādas šūnas un izkritušos matus, kā arī pavilnu.

Kādu ķemmi iesaka grūmeris? "Veikalā noteikti jāsaka, kādai šķirnei meklējat ķemmi, - jo, kas der visiem, neder nekam. Ja teiksiet, ka nāk ārā pavilna, veikalā var ieteikt furminatoru. Bet jums to nevajag! Furminators izņem pavilnu, bet bieži saimnieki nemāk ar tiem darboties, un tas beidzas slikti. Var sabojāt ādu un nograizīt netīšām asos matus. Beigās sanāk, ka spalva tiek griezta, nevis noņemta liekā vilna. Tāpēc svarīgi ir konsultēties ar grūmeri, kurš iesaka piemērotāko. Ir variants – striperis. Ar to varam droši iziet cauri, netraumējot akotu.

Nagu griešana ir viena no populārākajām procedūrām, kas jāveic kaķiem un suņiem. Jā, bieži dzīvnieku nagi nodilst paši, piemēram, regulāri pārvietojoties pa asfaltu. Tāpat, ja mājdzīvniekam nagu garums netraucē, to griešana nav obligāta. Savukārt biežāk nagi jāgriež būtu tiem kaķiem un suņiem, kas salīdzinoši maz laika pavada ārpus telpām. Ņem vērā, ka, dzīvniekam regulāri pārvietojoties ar pārāk gariem nagiem, var veidoties nepareiza stāja, kā arī dzīvnieks var just sāpes.