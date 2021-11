“Latvenergo” valdē ievēlēti trīs jauni locekļi; par priekšsēdētāju kļūst Mārtiņš Čakste

Kā portālam "TVNET" pastāstīja uzņēmuma pārstāvis, Čakstem ir Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) iegūts ekonomikas doktora grāds uzņēmējdarbības vadībā, pirms tam – maģistra grāds inženierekonomikas vadībā. Kopš 2017. gada Čakste ir SIA "Pure Chocolate" valdes priekšsēdētājs. No 2008. gada marta līdz 2016. gada 31. decembrim Čakste bijis SIA "Melnā kafija" valdes loceklis. Laikā no 2008. gada līdz 2015. gadam bijis SIA "Officeday Latvija", Officeday grupa ģenerāldirektors, valdes priekšsēdētājs Baltijas valstīs.

"Man ir patiess prieks pievienoties Latvenergo komandai. Būšu gandarīts likt lietā savu ilggadējo pieredzi, kuru esmu guvis, vadot dažādu nozaru uzņēmumus - sākot no veiksmīgas krīzes un pārmaiņu vadības līdz starptautiskās ekspansijas un nozares līderpozīciju nostiprināšanas prasmēm. Esmu pārliecināts, ka mana iegūtā pieredze, strādājot Latvijas vadošajos privātā kapitāla uzņēmumos, dos vērtīgu pienesumu Latvenergo šodienas un rītdienas izaicinājumiem - sakot no nepieredzēti augstām energoresursu cenām visa Eiropā, beidzot ar Latvijas un ES uzņemto klimatneitralitātes kursa izaicinājumiem. Esmu pagodināts kļūt par daļu no kolektīva, kas ar savu darbu ir izvirzījis Latvenergo par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu, kas ir neapstrīdams profesionālitātes, saliedētības un entuziasma apliecinājums," uzsvēra Juskovecs.

Kā informēja Siksnis, Juskovecs pildīs komercdirektora pienākumus. Viņš ieguvis bakalaura grādu ekonomikā un uzņēmējdarbībā, no 1994. līdz 1996. gadam studējot Rīgas Ekonomikas augstskolā, Starptautiskās Vadības maģistra grādu ar specializācija finansēs (ar izcilību absolvējis American Graduate School of International Management (Thunderbird), Fīniksa, ASV, 1996-1997. Savukārt kopš 2000. gada Juskovecs ieņēmis vadošus amatus Latvijas un Eiropas vadošos farmācijas un tehnoloģijas uzņēmumos (SIA "Magnum Medical", SIA "Aptieku Infotehnoloģija", AS "ELKO GRUPA", AS "RePharm" grupas uzņēmumi), kur ieguvis vispusīgu praktisko pieredzi lielu uzņēmumu stratēģiskā un operacionālā vadībā, būtisku investīciju projektu plānošanā un realizēšanā, digitālā transformācijā, kā arī pārmaiņu un personāla vadībā – nemainīgi ar izciliem biznesa rezultātiem. 2013. – 2014. gadā bijis AS "Elko grupa" reģionālais direktors. Kopš 2010. gada Juskovecs ir Rīgas Ekonomikas augstskolas lektors.