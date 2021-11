Lietotas automašīnas iegādei pandēmijas laikā tērē vidēji par 22% vairāk naudas

Saskaņā ar Bigbank Latvija datiem par kredītiem automašīnas iegādei periodā no 2019. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. martam vidēji vienas lietotas automašīnas iegādei klienti aizņēmās 4762,1 eiro. Savukārt kopš pērnā gada pirmā aprīļa darījuma vidējā summa ir izaugusi līdz 6110,4 eiro, kas ir iespaidīgs lēciens 1348 eiro apmērā.

Ievērojami mainījies kredītu sadalījums dažādās cenu grupās. Pirms pandēmijas vispieprasītākie bija auto kredīti 2000-3000 apmērā, ko noformēja 18% no visiem aizņēmējiem, un 3000-4000 eiro apmērā. Tādas summas aizņēmās 16% klientu. Savukārt, kopš sabiedrības dienaskārtību sāka diktēt lipīgā slimība, lielākais kredītu īpatsvars ir 5000-6000 eiro grupā. Šādu naudas apjomu aizņemas 18% auto kredītņēmēju. Būtiski palielinājies arī pieprasījums pēc vēl lielākiem aizdevumiem. Piemēram, 10-11 tūkstošus eiro automašīnas pirkšanai aizņemas aptuveni divreiz vairāk cilvēku nekā pirms pandēmijas jeb 6% no visiem. Savukārt kredītu līdz 2000 eiro nokārtojuši vien 5%, kamēr agrāk šī bija viena no pieprasītākajām summām, ko izvēlējās 14% klientu.