Rīgas brīvostas pārvaldei piešķir prestižo Energy Globe Award apbalvojumu

Energy Globe Award ir viens no atpazīstamākajiem starptautiskiem apbalvojumiem, kas jau 22. reizi tiek piešķirts dažādām vides aizsardzības iniciatīvām un projektiem visā pasaulē. Fonds Energy Globe International balvu piešķiršanai ik gadu izvērtē aptuveni 2000 inovāciju projektu no vairāk nekā 187 pasaules valstīm.

Rīgas brīvostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs Viesturs Zeps pauž gandarījumu par pārvaldei piešķirto apbalvojumu un vērš uzmanību uz to, ka vēja slāpējošā žoga izbūve ir tikai daļa no īstenotajiem un plānotajiem inovatīvajiem projektiem Rīgas ostā, kuru mērķis ir vides kvalitātes un sabiedrības labklājības veicināšana.

Energy Globe Award apbalvojums šogad piešķirts virknei inovāciju, kuras izstrādātas ar mērķi risināt aktuālās vides problēmas, tādas kā resursu trūkums, gaisa un ūdens piesārņojums, erozija, klimata pārmaiņas vai atkarība no neatjaunojamiem energoresursiem. Lai gan daudzi no šiem risinājumiem ir salīdzinoši viegli pieejami un pielietojami, bieži vien to ieguvumi, ietekme un nozīme nesasniedz pietiekami plašu auditoriju un tādējādi bremzē zināšanu un pieredzes apmaiņu. Energy Globe International mērķis ir veicināt šo projektu atpazīstamību un tādējādi mudināt arī citus radošos novatorus un uzņēmumus nākt klajā ar saviem izgudrojumiem. “Visu valsts uzvarētājiem ir kāda kopīga iezīme - visi ir sapratuši, ka vide nav aizsargājama ar saukļiem, bet gan ar rīcību! Katrs no mums var dot savu ieguldījumu”, teikts fonda Energy Globe International paziņojumā.