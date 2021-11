Dziedātāja Adele izdod jauno albumu "30"

Neilgi pirms albuma "30" iznākšanas notika dziedātājas uzstāšanās īpašā televīzijas raidījumā "Adele tikai vienu nakti" ("Adele One Night Only"), kurā viņa atskaņoja trīs iepriekš nedzirdētas dziesmas no jaunā albuma – "I Drink Wine", "Hold On" un "Love Is A Game". Šī televīzijas pārraide bija visskatītākais raidījums 2021. gadā, pārspējot pat Oskara balvu pasniegšanas ceremoniju.