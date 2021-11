Reģionos notiks izbraukuma vakcinācija pret Covid-19

Vakcinēties no plkst.9 līdz 10.30 varēs Preiļu novada Sīļukalna pagasta pārvaldē. Vēlāk - no plkst.11 līdz 12.30 - pakalpojumu nodrošinās Galēnu pagasta pārvaldē, savukārt no plkst.13.30 līdz 15 potēšana būs iespējama Stabulnieku kultūras namā.