Izbraukuma vakcinācija svētdien notiks trīs novados

No plkst.9 līdz 10.30 vakcīnas būs pieejamas Preiļu novada Rušonas kultūras namā, bet no plkst.11 līdz 12.30 - Preiļu novada Aglonas pagasta pārvaldē. Savukārt no plkst.13 līdz 16 vakcinēties varēs Preiļu pensionāru biedrībā.