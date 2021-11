Klajā nāk mūziķes Loretes Mednes debijas albums

Lorete Medne dziesmas sarakstījusi laika posmā no 2011. līdz 2017. gadam un tajās atklāts toreiz piedzīvotais un izjustais.

"Ikviena dziesma man saistās ar kādu konkrētu notikumu vai cilvēku. "Viņi" tika rakstīta pēc kādas vasaras nakts, kas no saulrieta līdz saullēktam tika pavadīta Milzkalnes mežā. "Tikai tu pats" sākuma panti radās janvāra pārgājiena laikā Ķemeru tīrelī. "Kā koku galotnes pie saules tiecas" iedziedāju telefonā, braucot ar auto Lielirbe–Ventspils virzienā, un "Pabūt divatā" ir nepilnas tējas garumā rakstīta dziesma, kas tapa, atbraucot mājās no ceļojuma. Aiz katras dziesmas ir daļa no manas toreizējās dzīves," atklāj albuma autore.