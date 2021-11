Kurts un Gacho izdod kopīgu dziesmu

"Gadiem ilgi ar Gati bijām runājuši, ka mums noteikti vajag ierakstīt kopīgu dziesmu, bet līdz šim šī iecere nebija īstenojusies. Tāpēc, uzsākot darbu pie albuma, es biju simtprocentīgi pārliecināts par to, ka tajā būs dziesma ar Gati. “Bail” faktiski ir ļoti filozofiska dziesma par sajūtām, kas nereti tirda – bailes kļūt piezemētam, pieticīgam, būt mierā ar to, kas jau ir sasniegts, un vairs nevēlēties atklāt jaunus apvāršņus. Jā, nereti vislielākās bailes ir bailes no sevis," skaidro Kurts.