Koncertaģentūra "Bravo events" tiek iekļauta PTAC "melnajā sarakstā"

Šajā gadījumā patērētājs iegādājās biļetes uz pasākumu, cerot to apmeklēt noteiktā datumā. Tomēr pasākums tika pārcelts uz citu datumu, tādējādi pārkāpjot patērētāja un "Bravo events" starpā noslēgto līgumu. Līdz ar to patērētājam saskaņā ar attiecīgo Igaunijas likumu ir tiesības atkāpties no līguma "Bravo events" būtisku līgumā noteikto saistību neizpildes dēļ.