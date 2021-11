Kultūras akadēmija aktualizē mentoru programmu

2021. gada vasarā noslēdzās LKA mentoringa programmas pilotprojekts, kas atzinīgi tika novērtēts gan no studentu, gan mentoru puses. Programmā paredzēts apmācīt dalībniekus - mentorus: nodrošināt ar informatīvajiem materiāliem par mentoringa niansēm, atklāšanas semināru, vidusposma tikšanos - tīklošanos, kā arī citu praktisko atbalstu no koordinatora puses. Programmas īstenošanas laiks ir no nākamā gada februāra līdz jūnijam.