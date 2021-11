Saslimstība ar Covid-19 Rīgā pārsniegusi vidējo līmeni valstī

No aizvadītajā dienā atklātā kopumā 349 Covid-19 inficēšanās gadījuma 41% jeb 144 ir reģistrēti Rīgā. Pēdējās 14 dienās saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir samazinājies līdz 4768 cilvēkiem.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 66 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 55 ir vecumā līdz deviņiem gadiem, 48 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.