Notiks virtuāla konference "Regīna Ezera un Austrumeiropas literatūra"

Viņa pavēstīja, ka konferencē gaidāmi ārvalstu viesu priekšlasījumi, paneļdiskusijas ar ievērojamu rakstnieku un teātra mākslinieku piedalīšanos, kā arī vietējo un kaimiņvalstu zinātnieku uzstāšanās ar referātiem. Konference norisināsies tiešsaistē un to varēs vērot gan sociālajā tīklā "Facebook", gan vairākās vietnēs internetā.

Literatūrzinātnieks Jānis Ozoliņš pavēstīja, ka konference bija plānota jau pirms gada, atzīmējot Ezeras deviņdesmitgadi, taču pandēmija mainīja sākotnējo ieceri. Viņš atzīmēja, ka arī šogad pulcēt vienā telpā pētniekus no vairākām pasaules valstīm nav viegls uzdevums.

pauda Ozoliņš, kurš ir viens no konferences idejas autoriem un organizatoriem kopā ar kolēģiem Andu Baklāni, Kārli Vērdiņu, Arti Ostupu un Ivaru Šteinbergu.

Bargā norādīja, ka Ezera ir viena no izcilākajām latviešu prozaiķēm, kas vienlīdz spilgti rakstījusi romānus, īsprozu, publicistiskus darbus un dienasgrāmatas. Viņas 1977.gada romāns "Zemdegas" iekļauts Latvijas kultūras kanonā kā "reizē spilgts sava laikmeta dokumentējums, reizē pārlaicīgu tēmu un raksturu ietērpums krāšņā un vietumis īpatni sirreālā naratīvā."

Konferences rīkotāju ieskatā, Ezeras darbi ir plaši tulkoti un publicēti ārvalstīs, tāpēc viņas literāro mantojumu nepieciešams skatīt ne vien lokālo, bet arī starptautisko literāro procesu kontekstā. Konferences pirmā diena norisināsies angļu valodā, jo uzstāties aicināti arī ārvalstu pētnieki, tādējādi izceļot kopsakarības, kas veidojas starp Baltijas un Austrumeiropas valstu literatūrām. Starp tiem Rietumu pasaulē atpazīstamību guvusī literatūras teorētiķe un pētniece Lora Doila, Austrumeiropas literatūras pētniece Sanja Bahuna. Savukārt Ezeras nozīmi latviešu literatūras kontekstā iezīmēs literatūrzinātniece Sandra Meškova no Daugavpils Universitātes.

Zinātniskajos lasījumos piedalīsies arī latviešu valodas un literatūras skolotājas, kas padziļināti pievērsušās Ezeras daiļrades pētniecībai - Lita Silova no Rīgas Franču liceja un Daiga Zirnīte no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas, tāpēc īpaši aicināti ir Latvijā strādājošie humanitāro un sociālo zinātņu priekšmetu pedagogi, lai pilnveidotu skatījumu uz Ezeru kā vienu no skolu obligātās literatūras autorēm, atzīmēja Bargā.