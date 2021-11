160 sievietēm ziemas sezonā būs bezmaksas IT apmācības

Lai 160 sievietēm palīdzētu apgūt pamatzināšanas, kas nepieciešamas turpmākām mācībām informācijas tehnoloģiju (IT) jomā un darba gaitu sākšanai, nevalstiskā organizācija "Riga TechGirls" kopā ar IT kompāniju "Accenture" atklājusi programmas "She Goes Tech" ziemas mācību sezonu, pavēstīja "Riga TechGirls" vadītāja Anna Andersone.