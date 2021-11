Baidena administrācija spriež par aprīkojuma nosūtīšanu Ukrainai, ziņo CNN

Raidorganizācija "Bloomberg" pirmdien ziņoja, ka ASV izlūkdienesti nodevuši NATO dalībvalstīm Eiropā izlūkdienestu materiālus saistībā ar iespējamo Krievijas iebrukumu Ukrainā. Saskaņā ar tiem, gadījumā, ja iebrukums Ukrainā notiks, tas tiks īstenots trīs virzienos – no Krievijas, no okupētās Krimas un no Baltkrievijas. Uzbrukumā piedalītos aptuveni 100 000 Krievijas karavīru.