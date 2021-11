Zane Teilāne par dzīvi pēc sporta karjeras beigām: tas bija biedējoši, bet nepadošanās vienmēr nes augļus!

Zane Teilāne: Pēc tam, kad aizgāju uz savu pirmo basketbola treniņu, viss notika pats no sevis. Tagad atskatoties, šķiet, ka kāds tur augšā bija tā speciāli sakārtojis, jo viss salikās tik organiski un dabiski. Jau vidusskolā man parādījās uzaicinājumi spēlēt Amerikas universitātē ar mācību stipendijām un atlika tikai uz to tiekties, mācīties angļu valodu un tajā laikā arī iemīlēt basketbolu vēl vairāk, jo nekad nebiju domājusi, ka tas dos tik brīnišķīgas iespējas. Tobrīd man to patiesi patika darīt no visas sirds.