Latviešu kamermūzikas darbi un jaundarbi

Selgas Mences Stīgu kvartets pirmatskaņojumu piedzīvoja 2012. gada martā, kad Spīķeru koncertzālē to spēlēja kamerorķestra “Sinfonietta Rīga” stīgu kvartets. 28. novembrī Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē būs darba otrais publiskais atskaņojums. Selga Mence saka: “Programatisku nosaukumu savam jaunajam skaņdarbam neesmu devusi, bet katrai daļai ir nosaukums – “Melodijas tapšana”, “Pavedieni un mezgli”, “Domas”, “Kustība”, Šie daļu nosaukumi klausītājam var būt zināmi un var arī palikt nezināmi. Skaņdarba vienotību veido saites no katras daļas beigām uz nākošās sākumu.”

Savukārt no jubilāra Paula Dambja plašā skaņdarbu klāsta, līdzās Astotajam stīgu kvartetam kamerorķestra “Sinfonietta Rīga” stīgu kvarteta sniegumā, dziedātāja Ieva Parša ir izvēlējusies koncerta programmā iekļaut ciklu “Divpadsmit dziesmas balsij un klavierēm” ar latviešu tautasdziesmu vārdiem, kas komponēts 1985. gadā un veltīts Krišjānim Baronam 150. dzimšanas dienas atceres gadskārtā. Te plaši tverta tautasdziesmu tematika – no pieguļnieku dziesmām līdz meitu vakarēšanai, no Jaungada līdz talkas dziesmai, ar liriski poētiskām noskaņām no “Mēnesnīca zvaigznes skaita” līdz “Austra meta audekliņu”. Komponists katrai tautasdziesmas teksta rindai meistarīgi radījis pašsacerētu melodiju. Daudzas no šīm dziesmām ir ietvertas vokālistu repertuārā, bet cikls kopumā Latvijā nav skanējis vairākus gadu desmitus. Koncertā pirmatskaņojumu piedzīvos Paula Dambja dziesma “Eņģelis” ar Kārļa Skalbes dzeju. Šī 2017. gadā sacerētā dziesma veltīta dziedātājai Ievai Paršai.