Izdevniecībā "Neputns" klajā nāk Žebera dzejoļu krājums "Ceļš pie patērētāja"

"Iegādājoties jebkuru preci, arī šo grāmatu, pircējs jeb patērētājs sastopas ar preci pavadošu uzziņas materiālu, kas satur norādes par preci un tās lietošanu. Ja esat iegādājies mēbeles, tad pavadošais materiāls ietvers vizuālu un grafisku attēlu kopumu, kurā būs redzams, kā šo priekšmetu salikt pareizā secībā, lai to varētu lietot, vai gadījumos, kad tā ir sadzīves tehnika, kā to pareizi novietot un pieslēgt, lai tā darbotos. No tā, cik loģiski un secīgi būs norādīta darbību kārtība, atkarīgs preces kalpošanas ilgums un patērētāja drošība. Grāmata "Ceļš pie patērētāja" ir paredzēta visdažādākā veida vizuālā starpposma – norāžu – tuvākai aplūkošanai," tā autors.