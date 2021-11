Latgalē vakcinācijas aptvere augusi, tomēr tā joprojām ir zemākā

Latvijas reģionos vakcinācijas pieaugums pēdējā mēnesī bijis 8 līdz 11 procentpunktu robežās. Visstraujākais pieaugums bijis vērojams Latgalē, vakcinācijas līmenim palielinoties par 11 procentpunktiem - no 37% līdz 48%. Par 10 procentpunktiem pieaugusi vakcinācijas aptvere Zemgalē (no 46% līdz 56%) un Kurzemē (no 47% līdz 57%). Par astoņiem procentpunktiem vakcinācijas līmenis paaugstinājies Rīgā - no 51% līdz 59%, Pierīgā un Vidzemē - abos no 52% līdz 60%.