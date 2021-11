Maģiskā svētku laika skaistākā rota: kā izvēlēties un rūpēties par Ziemassvētku eglīti

Pirmkārt, jo lielāka egle, jo mazākas cerības, ka tā iedzīvosies. Egles un priedes ir niķīgas, tām nepatīk mazi podiņi, sevišķi tad, ja tās nav šajos podiņos audzētas. Kā to pārbaudīt? Uzmanīgi izceļot egli no podiņa: ja saknes ir apcirstas, tā nav audzēta podiņā; podiņā audzētai eglei būs daudz jaunu, baltu saknīšu. Stādīšanai eglīti var droši pirkt novembra beigās vai decembra sākumā, bet jāņem pēc iespējas mazāka, ne garāka par 120–140 centimetriem, un jāmeklē tāda, kas audzēta podiņā. Ja egle dzen jaunus, zaļus zariņus, no stādīšanas viedokļa par to nav jāpriecājas: ziemā eglei dabiski jāatpūšas; ja tā dzen jaunus dzinumus, tātad ir pamodusies un, ārā iznesta, salu nepārcietīs. Tad labāk novietot kociņu vēsumā un gaidīt pavasari.