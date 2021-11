Krievija iestājas par savstarpēji izdevīgas sadarbības attīstību ar Latviju, apgalvo vēstnieks

Krievijas vēstniecības Latvijā tīmekļvietnē publicētajā vēstnieka apsveikumā norādīts, ka viena no galvenajām vēstniecības darba prioritātēm "nemainīgi paliks Latvijas teritorijā dzīvojošo Krievijas tautiešu un Lielā tēvijas kara veterānu atbalsts".

Vēstnieks dzimis 1960. gada 1. augustā. No 2004. līdz 2009. gadam Vaņins bija Krievijas vēstnieks Slovēnijā, no 2012. līdz 2018. gadam viņš bija vēstnieks Dānijā. No 2009. līdz 2012. gada Vaņins ieņēma Krievijas ārlietu ministrijas ģenerāldirektora amatu.