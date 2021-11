Centrālajai vēlēšanu komisijai piešķirti papildu 3,5 miljoni eiro

Pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu darba tarifa stundas likmes 2022. gada Saeimas vēlēšanās atkarībā no vēlēšanu komisijas veida un vēlēšanu iecirkņa lieluma būs iespējams palielināt komisijas priekšsēdētājam robežās no 7,78 līdz 11,97 eiro, vēlēšanu komisijas sekretāram – robežās no 7,00 līdz 10,10 eiro un komisijas loceklim – robežās no 6,00 līdz 7,78 eiro. Salīdzinājumam 2018. gada Saeimas vēlēšanās vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa darba stundas tarifa likme bija 2,70 eiro, kas jau ir zemāka par 2021. gada minimālo darba tarifa stundas likumi, un ar šādu atalgojumu piesaistīt nepieciešamās kvalifikācijas speciālistus darbam vēlēšanu iecirkņos 14. Saeimas vēlēšanās vairs nebūtu iespējams.