Izziņots labdarības maratona "Dod pieci!" dīdžeju sastāvs

Šī gada labdarības maratons izceļ vides pieejamības problēmas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, aicinot sabiedrību ieraudzīt to cilvēku ikdienu, kas saskārušies ar redzes, dzirdes vai kustību traucējumiem. Šajā gadā sabiedriskie mediji uzsver ikvienas personas tiesības uz iespējami patstāvīgu dzīvi. Diemžēl vairāk nekā 200 000 cilvēku nepieejama vide ir šķērslis pilnvērtīgai dzīvei. Tādēļ labdarības maratona aizsācējs Latvijā DJ Toms Grēviņš, kurš līdz šim visus maratonus pavadījis stikla studijā, šogad piedalīsies ar pavisam cita veida maratonu. Šogad Toms Grēviņš atradīsies “brīvībā” un kļūs par skrienošo DJ, kurš nes “Dod pieci!” vēsti uz Latvijas reģioniem, katru dienu visu labdarības maratona laiku skrienot reālu maratonu (42 km), tādējādi ar kustību palīdzot tiem, kam kustība Latvijā ir ierobežota. "Viena liela daļa cilvēku ir izstumti no sabiedrības, liedzot tiem pamattiesības uz brīvu, iespējami patstāvīgu un jēgpilnu dzīvi. Uz svaigu gaisu, kustību un socializēšanos. Mums kā sabiedrībai ir jānobriest lūzuma punktam – tā turpināt nevar. Tādēļ arī es vēlos izkāpt no savas komforta zonas un caur to piesaistīt sabiedrības uzmanību. Mēs kopā varam izdarīt daudz vairāk to cilvēku labā, kas ikdienā nepieejamas vides dēļ pat nevar izkļūt no mājām," tā Toms Grēviņš.