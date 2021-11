Marina Petrakova: virtuālā realitāte ir neatņemama nākotnes rehabilitācijas sastāvdaļa

Kā sertificēts audiologopēds biju praktizējusies vairāk nekā piecus gadus. Pārsvarā mans darbs bija saistīts ar bērniem, kuriem ir ļoti dažādi traucējumi, piemēram, autiskais spektrs vai valodas attīstības traucējumi. Ikdienā regulāri nācās saskarties ar to, ka man nebija pieejami veselības dati. Tas nozīmē to, ka bērns atnāk pie speciālista uz praksi un viņam ir viens izraksts, ko viņam pirms pieciem gadiem izsniegusi poliklīnika vai ģimenes ārsts. Man ir jāiegūst patiesa informācija no vecākiem un paralēli jāseko līdzi diezgan sarežģītai, nestrukturētai bērnu uzvedībai, lai veiktu diagnosticēšanu. Arvien vairāk sāku dzirdēt no saviem kolēģiem par izdegšanu un aiziešanu no profesijas. Tas mūsu “VReach” komandai lika sākt veidot izpēti. Kopā ar komandu mēs sākām būvēt pirmo risinājumu, kas palīdzētu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, saņemt izmērāmo audiologopēdisko rehabilitāciju. Tā nācām klajā ar “VReach”. Veicot pētījumu secinājām, ka Latvijā katru gadu arvien vairāk (vidēji par 12%) tiek diagnosticētā bērnu invaliditāte. Tas nozīmē, ka lielākai daļa no bērniem, kuri nesaņem rehabilitāciju dažādu apstākļu dēļ, tas atstāj smagākas sekas. Ja bērnam savlaicīgi netiek nodrošinātas dažādas prasmes attīstošas nodarbības pie audiologopēda vai ergoterapeita, tas ietekmē viņa neirobioloģisko attīstību. Tādējādi bērnam rodas aizture vai kādu prasmju traucējumi – valodas, runas un cita rakstura. Līdz ar to mēs kā speciālisti saprotam, ka bērnam rehabilitācija būs nepieciešama visu mūžu, jo pareizi dizainēta terapija netika saņemta savlaicīgi. Veselības aprūpes mērķis būtu uz pacienta pieredzi centrēts dizains, veselības datu izmantošana, to pieejamība un pareiza tehnoloģiju izmantošana pacienta labklājībai. Realitātē speciālisti, izmantojot kritisko domāšanu, apzinās, ka sistēmā ir trūkumi, kurus viņi nevar ietekmēt, piemēram, pacientu datu pieejamību. Bieži vien, tā kā informācija par pacientu nav pieejama visiem speciālistiem, diagnostika tiek noteikta balstoties uz pieņēmumiem, nevis uz konkrētiem datiem un diagnozēm.